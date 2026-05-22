Antonella Elia e Adriana Volpe sono state protagoniste del Grande Fratello Vip, che si è concluso con la vittoria di Alessandra Mussolini. Dopo il reality, resta da chiarire se la loro amicizia sia proseguita.

Antonella Elia e Adriana Volpe sono state le grandi protagoniste del Grande fratello vip, appena conclusosi con la vittoria di Alessandra Mussolini. All'interno del programma, le due donne sono riuscite a chiarire vecchie divergenze che le avevano allontanate. In queste ore, la conduttrice e la soubrette sono tornate a far parlare di loro. Tutto è iniziato quando Adriana Volpe ha pubblicato un video nel suo profilo X in cui appare per le vie di Roma insieme ad Antonella Elia. In esso, l'ex finalista del Grande fratello vip dichiara le seguenti parole: "Sono in via del Corso a Roma e chi troviamo? La mia amica del cuore, perché noi ci amiamo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Antonella Elia e Adriana Volpe, l’amicizia continua dopo il Grande fratello vip? La verità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Adriana Volpe e Antonella Elia Amicizia o Rivalità al Grande Fratello Vip 2026

Sullo stesso argomento

Grande fratello vip: Adriana Volpe e Antonella Elia, amicizia in crisi? Il motivoLe vicende all'interno della casa del Grande fratello vip continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano.

Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe e Antonella Elia: “è un’amicizia di spettacolo” | Video MediasetAdriana Volpe e Antonella Elia si ritrovano nuovamente faccia a faccia nella casa del Grande Fratello Vip 2026.

Abbiamo intervistato la vincitrice del #grandefratellovip #alessandramussolini. Abbiamo parlato dell'esperienza al #gfvip, di #antonellaelia, di #selvaggialucarelli, di #trash, della carriera, di adriana Volpe, dei soldi del montepremi e tanto altro x.com

GF Vip, nuovo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia: 'Vade retro Satana!' reddit

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito al televoto flash tra Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Antonella Elia?Chi vuoi che vinca tra Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Antonella Elia? Il verdetto del televoto. superguidatv.it

Gf Vip, Pietro Delle Piane torna per Antonella Elia: Quando piangevi, piangevo con te. Lei lo gela: Mi vuoi fregare. Ilary Blasi si infuriaFinale piena di emozioni al Grande Fratello Vip. Nella Casa torna Pietro Delle Piane per fare una sorpresa ad Antonella Elia, tra una rosa, una lettera e un confronto ... leggo.it