Angioedema ereditario Gonfiori e dolore i campanelli d’allarme

L'angioedema ereditario si manifesta con gonfiori improvvisi e dolore intenso che interessano diverse parti del corpo, come volto, mani o addome. Questi sintomi vengono spesso confusi con reazioni allergiche, stress o problemi intestinali, ma in alcuni casi rappresentano segni di una condizione genetica rara. La malattia colpisce circa una persona ogni 50.000, rendendo fondamentale una diagnosi precisa per distinguere tra le varie cause e gestire adeguatamente il problema.

Gonfiori improvvisi e dolore intenso che colpiscono volto, mani o addome. Sintomi facilmente associabili ad allergia, stress o disturbi intestinali, ma che, invece, potrebbero indicare una malattia genetica rara che colpisce circa 1 persona ogni 50.000: l’ angioedema ereditario (HAE). Per questo, la diagnosi arriva spesso dopo anni, ritardando l’accesso ai percorsi terapeutici ed esponendo i pazienti a una scarsa qualità di vita fin dall’infanzia e dall’adolescenza e all’ansia costante del non sapere quando, dove e con quale intensità si manifesterà il prossimo episodio. Fondamentale quindi, aumentare la consapevolezza e favorire il riconoscimento precoce della patologia consentendo ai pazienti l’accesso a cure mirate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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