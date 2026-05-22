Ancona esce di prigione e trova la casa occupata I mobili degli abusivi? Li butta in strada

A Ancona, un uomo uscito di prigione si è trovato di fronte a una casa occupata illegalmente. Dopo aver scoperto che l’abitazione era occupata senza autorizzazione, ha deciso di eliminare i mobili degli occupanti, portandoli in strada. La scena si è svolta in un cortile di una delle case popolari del quartiere vicino a piazza d’Armi, alle spalle del nuovo mercato coperto. L’intervento ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno assistito alla scena senza intervenire.

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ANCONA - Non sarà passata inosservata la catasta di mobili comparsa nel cortile di una delle case popolari del circondario di piazza d’Armi, alle spalle del nuovo mercato coperto. La storia che c’è dietro, però, ha del singolare. La ricostruzione Secondo la ricostruzione degli uffici del Comune, intervenuti prontamente per verificare la presenza di questa piccola discarica abusiva, la responsabile sarebbe una donna d’origine rom cui proprio quell’alloggio popolare di piazza d’Armi era stato affidato. Peccato che poi sia finita sotto ben altro tetto, quello delle “patrie galere”. Rimasta in carcere per qualche tempo, la casa sfitta deve aver fatto evidentemente gola a qualche altro inquilino, che senza pensarci due volte si è introdotto forzosamente nell’abitazione, occupandola. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, esce di prigione e trova la casa occupata. I mobili degli abusivi? Li butta in strada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Esce di prigione e trova la casa occupata. I mobili degli abusivi Li butta in strada Sullo stesso argomento Vuole entrare in casa, ma la trova occupata da tre spacciatoriCastelfiorentino, 15 aprile 2026 – Tre giovani cittadini stranieri sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile e possesso di sostanza... Avellino, trova 1.000 euro in strada e li consegna ai Carabinieri? Cosa scoprirai Come farà il proprietario a dimostrare di aver perso quei soldi? Quali dettagli tecnici serviranno per identificare il legittimo... Ancona, esce di prigione e trova la casa occupata. I mobili degli abusivi? Li butta in stradaANCONA - Non sarà passata inosservata la catasta di mobili comparsa nel cortile di una delle case popolari del circondario di piazza d’Armi, alle spalle del nuovo mercato coperto. corriereadriatico.it Isola dei Famosi, l'ex di Chiara Balistreri esce di prigione e Mario Adinolfi minaccia: Se si avvicina a te...Mario Adinolfi, saputo che l'ex violento di Chiara Balistreri esce di prigione, lo minaccia in difesa dell'ex collega de L'Isola dei Famosi. Chiara Balistreri ha preso parte a L’Isola dei Famosi ... comingsoon.it