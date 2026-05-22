Anche nel ciclismo arriva l' airbag | test in allenamento nel Team Picnic-PostNL

Nel mondo del ciclismo arriva una novità che potrebbe cambiare le regole di sicurezza. Durante un allenamento, un team ha testato un nuovo sistema di protezione che utilizza un airbag, già adottato in altri sport come lo sci alpino durante le competizioni di discesa libera. La sperimentazione si è svolta senza incidenti, ma il dispositivo è ancora in fase di valutazione e non è stato reso obbligatorio. La speranza è di migliorare la protezione dei ciclisti in caso di cadute improvvise.

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Le cadute fanno parte del ciclismo. Da sempre. Ma in uno sport in cui si sfiorano gli 80 o 90 chilometri orari, la domanda torna inevitabilmente d’attualità: si può fare qualcosa per ridurre le conseguenze degli incidenti? Al Giro d’Italia il tema è riemerso con forza dopo le numerose scivolate che hanno segnato la corsa rosa, costringendo anche la UAE Team Emirates-Xrg a perdere tre corridori su otto a causa delle cadute. Tra i protagonisti più brillanti di questa edizione c’è Jhonatan Narvaez, autore di tre successi complessivi al Giro. Ma il suo ritorno ai massimi livelli arriva dopo oltre tre mesi di stop per un grave infortunio: fratture da compressione alle vertebre riportate in seguito a una caduta al Tour Down Under. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Anche nel ciclismo arriva l'airbag: test in allenamento nel Team Picnic-PostNL ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The UCI Will HATE This! Airbags for Cyclists, 32in Road Wheels + 100km/h e-bike | Velofollies 2026 Sullo stesso argomento Ciclismo. Un progetto tutto al femminile. Giorgia Catarzi nel team tecnicoIl Team Fabiana Luperini ha presentato la nuova squadra femminile, una delle novità del ciclismo nazionale per la stagione 2026. Allenamento Milan, riecco Bartesaghi: test positivo a Milanello! Cosa filtra sulla sua presenza nel derbyAllegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Anche nel ciclismo arriva l'airbag: test in allenamento nel Team Picnic-PostNLGià obbligatorio nella discesa libera di Coppa del Mondo nello sci alpino, nelle due ruote è ancora in fase sperimentale per via dei problemi legati a peso, comfort e aerodinamica ... gazzetta.it Nel ciclismo pro arriva l'airbag: è gestito con un algoritmo, ma i costi sono altiIn un'epoca in cui la sicurezza degli atleti è al centro dell'attenzione, il ciclismo professionistico sta per intraprendere un'importante innovazione con l'introduzione di un sistema di airbag ... it.blastingnews.com