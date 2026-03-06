Ciclismo Un progetto tutto al femminile Giorgia Catarzi nel team tecnico

Il team femminile Fabiana Luperini ha annunciato la formazione per il 2026, con Giorgia Catarzi nel team tecnico. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi, segnando una novità nel panorama del ciclismo nazionale. La squadra si prepara a scendere in strada con un roster completamente femminile e un nuovo staff. La stagione si avvicina e le atlete sono pronte a gareggiare.

Il Team Fabiana Luperini ha presentato la nuova squadra femminile, una delle novità del ciclismo nazionale per la stagione 2026. Prende il via in pratica un progetto di 4 anni con esordienti e allieve il cui obbiettivo è quello di formare nuove generazioni di atlete nel segno di impegno, disciplina, serietà e passione. Un progetto continuo e integrato, un ambiente formativo, trasmettendo l'eredità sportiva di Fabiana Luperini, grande campionessa del ciclismo femminile per dar vita a una filiera al femminile dalle esordienti alle elite. Oltre a lei l'impegno fondamentale dei dirigenti fiorentini Stefano Giovannetti e del presidente della società Gianni Marcucci.