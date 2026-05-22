Anche la Bce chiude alla richiesta dell’Italia | niente deroghe per il caro-energia

La Banca centrale europea ha confermato di non concedere deroghe alle misure contro il caro-energia richieste dall’Italia. Le posizioni tra le parti rimangono invariate e non ci sono segnali di apertura da parte dell’istituzione europea. Per il governo italiano, questa decisione rappresenta un ostacolo difficile da superare, considerando le richieste avanzate finora. La questione delle misure di sostegno ai consumatori e alle imprese rimane irrisolta, con le parti ancora distanti da un accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui