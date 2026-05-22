Anche la Bce chiude alla richiesta dell’Italia | niente deroghe per il caro-energia
La Banca centrale europea ha confermato di non concedere deroghe alle misure contro il caro-energia richieste dall’Italia. Le posizioni tra le parti rimangono invariate e non ci sono segnali di apertura da parte dell’istituzione europea. Per il governo italiano, questa decisione rappresenta un ostacolo difficile da superare, considerando le richieste avanzate finora. La questione delle misure di sostegno ai consumatori e alle imprese rimane irrisolta, con le parti ancora distanti da un accordo.
L'Italia continua a chiedere flessibilità all'Europa contro il caro-energia. Ma ora a frenare non c'è solo la Commission Ue ma anche la Bce Le posizioni, al momento, restano ferme, anzi fermissime. E per il governo italiano l’aggravante è il muro della Banca centrale europea. La questione è sempre la stessa: Roma, a corto di risorse per far fronte alla crisi energetica ed economica, insiste con l’Europa per avere una sponda. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, entro la prossima settimana replicherà per iscritto alla richiesta di Giorgia Meloni di allargare all’energia la deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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