Anas ripristina le strade di Foggia e provincia | l' elenco degli interventi
Anas ha avviato un programma di interventi per il ripristino delle strade a Foggia e nella sua provincia. Le arterie principali, duramente colpite dagli eventi calamitosi degli ultimi mesi, stanno ricevendo lavori di riparazione. Sono stati già aperti alcuni cantieri, mentre altri sono in fase di pianificazione. Il progetto è finanziato con fondi specifici destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla manutenzione delle strade statali. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fruibilità delle vie di collegamento.
Strade dissestate dagli eventi calamitosi degli ultimi mesi, cantieri già aperti e altri in arrivo. Anas ha avviato un piano di interventi per ripristinare la viabilità sulle principali arterie statali di Foggia e provincia, finanziato con fondi destinati alla prevenzione del dissesto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Antonio Tutolo - 9 MILIONI DI EURO PER INTERVENTI URGENTI (17.01.26)
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