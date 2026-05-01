Almanacco | Sabato 2 Maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 2 maggio è il 123° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 243 giorni ancora da trascorrere. In questa data si ricorda il santo di oggi, Sant'Atanasio, e si ascolta il proverbio che parla di un maggio fresco e di una casa calda. Tra gli eventi storici avvenuti in questa giornata, nel 1918, la General Motors ha completato un'acquisizione.

Sabato 2 Maggio è il 123° giorno del calendario gregoriano. Mancano 243 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'AtanasioProverbio di MaggioMaggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e baldaISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1918 – La General Motors acquisisce.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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