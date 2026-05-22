All' università d' Annunzio arriva il pacchetto Sostegno agli studenti | aiuti e rimborsi per circa mezzo milione di euro

All’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara sono stati stanziati circa mezzo milione di euro destinati a sostenere gli studenti. Il pacchetto comprende aiuti e rimborsi, che verranno distribuiti nel prossimo periodo. La decisione è stata comunicata dall’ateneo senza ulteriori dettagli sulle modalità di assegnazione o sui criteri di selezione. La misura mira a fornire supporto economico agli studenti in difficoltà, senza indicare tempistiche precise per l’erogazione.

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