Allarme sul lungolago | C’è una persona in acqua attaccata a una boa
Nella serata del 22 maggio 2026, sul lungolago Mafalda di Savoia a Como si è verificato un allarme per una presenza sospetta in acqua. Alle 19 circa, le autorità sono state informate di una persona che si trovava attaccata a una boa nel lago. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di verifica e intervento. La zona è stata messa in sicurezza mentre si svolgevano i controlli.
Momenti di apprensione nella serata di oggi, 22 maggio 2026, sul lungolago Mafalda di Savoia a Como, dove intorno alle 19 è scattato un allarme per una presunta persona in acqua.Secondo le prime informazioni, ai soccorritori sarebbe stata segnalata la presenza di una persona rimasta aggrappata a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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