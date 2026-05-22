Allarme sul lungolago | C’è una persona in acqua attaccata a una boa

Nella serata del 22 maggio 2026, sul lungolago Mafalda di Savoia a Como si è verificato un allarme per una presenza sospetta in acqua. Alle 19 circa, le autorità sono state informate di una persona che si trovava attaccata a una boa nel lago. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di verifica e intervento. La zona è stata messa in sicurezza mentre si svolgevano i controlli.

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