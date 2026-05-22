Alessandro Orrei l’intervista all’attore e sceneggiatore | La libertà di voler essere chi voglio io
In un’intervista recente, un attore e sceneggiatore ha parlato della propria esperienza nel mondo dello spettacolo e delle sfide legate alle etichette che gli sono state attribuite. Ha condiviso il percorso che lo ha portato da un ruolo in una serie televisiva di successo a lavorare con una casa di produzione indipendente. Ha spiegato come la sua libertà di esprimersi e di scegliere le proprie strade professionali sia stata fondamentale per la sua crescita artistica e personale.
Ci sono attori che arrivano al pubblico attraverso i personaggi. E poi ce ne sono altri che, anche quando interpretano qualcuno di completamente diverso da sé, lasciano intravedere una crepa, una fragilità, una domanda irrisolta che appartiene profondamente alla loro persona. Come nel caso di Alessandro Orrei. Il grande pubblico lo ha conosciuto soprattutto attraverso Mimmo di Mare fuori, il ragazzo sospeso tra sopravvivenza, paura e bisogno d’amore che, stagione dopo stagione, è diventato uno dei personaggi più complessi e dolorosamente umani della serie. Ma parlare di Alessandro Orrei soltanto attraverso Mare fuori sarebbe riduttivo. Perché la sensazione, incontrandolo per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, è che il personaggio sia stato solo un passaggio, forse persino un pretesto, dentro un percorso molto più profondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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