Il Rayo Vallecano si prepara a disputare la finale di Conference League contro il Crystal Palace mercoledì prossimo. La partita tra Alaves e Rayo Vallecano si gioca sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 e le formazioni ufficiali sono state rese note. Tra le quote e i pronostici, si discute anche sulla possibilità che entrambe le squadre segnino durante la partita a Mendizorrotza.

Il Rayo Vallecano è molto vicino a giocare la partita più importante della sua storia: mercoledì prossimo affronterà il Crystal Palace in finale di Conference League. Sabato però i Matagigantes giocheranno l’ultima gara di campionato contro l’Alaves, che festeggerà con la sua gente il raggiungimento della salvezza. I baschi hanno fatto lo sprint decisivo nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Rayo Vallecano (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe a Mendizorrotza?

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