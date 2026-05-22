Alassio accoglie 28 piccoli pazienti | un weekend di mare e speranza

A Alassio, durante un fine settimana, 28 bambini in cura presso strutture ospedaliere hanno potuto trascorrere del tempo al mare grazie a un'iniziativa organizzata senza costi. L'evento ha previsto attività di svago e momenti di relax per i piccoli pazienti e le loro famiglie, con l'obiettivo di alleggerire temporaneamente le giornate di cura e trattamento. L'organizzazione è stata resa possibile da volontari e associazioni impegnate nel settore, che hanno coordinato tutte le fasi dell'iniziativa.

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? Domande chiave Come cambierà la routine dei piccoli pazienti durante queste due giornate?. Chi ha reso possibile l'organizzazione gratuita di questo weekend speciale?. Perché il coinvolgimento dei commercianti locali è fondamentale per il progetto?. Cosa significa per queste famiglie staccare momentaneamente dalle terapie mediche?.? In Breve Terza edizione del progetto UWA organizzata da Davide Revello ai Bagni Corner Beach.. Enrico Pira presidente Ugi coordina il viaggio da Torino verso la Riviera ligure.. Angelo Galtieri vicesindaco di Alassio conferma il supporto dell'amministrazione comunale all'iniziativa.. Attività ricreative gratuite per 28 persone coinvolte tra sabato 23 maggio e domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Polizia Penitenziaria: doni e speranza ai piccoli pazienti oncologiciLa solidarietà ha varcato i cancelli di Santa Maria Capua Vetere per raggiungere il Policlinico di Napoli. "Piccoli pazienti grande cura" in Dermatologia pediatrica. Simone Pizzi: «Ognuno è una storia e una speranza»Nel suo intervento Pizzi ha evidenziato come, in un’epoca in cui la medicina è chiamata a ricomporre l’unità tra scienza e umanità, il concetto di... Ugi Weekend ad Alassio, 28 ospiti da Torino per due giorni di spensieratezzaSaranno 28 le persone che giungeranno da Torino sabato (23 maggio) mattina alla volta degli eleganti bagni Bagni Corner Beach di Alassio e iniziare, così, un fine settimana da favola, dove tutto è già ... torinoggi.it