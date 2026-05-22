Al Carlo V di Lecce la Notte europea dei musei Giorgia Santoro per Armonie al castello

Al castello Carlo V di Lecce si svolge il fine settimana dedicato alla Notte Europea dei Musei, con diverse iniziative inserite nel calendario di Cortili Aperti. Tra gli eventi programmati, una visita guidata in musica condotta da una flautista, che si svolge all’interno del progetto di gestione Open Castle. La manifestazione comprende anche altre attività e aperture straordinarie del castello, coinvolgendo il pubblico locale e i visitatori interessati a scoprire le caratteristiche storiche e architettoniche della struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui