Armonie al Castello | nuova visita guidata musicale al Carlo V di Lecce

Sabato 18 aprile, al Castello Carlo V di Lecce, si terrà il secondo appuntamento con le visite guidate accompagnate da musica dal vivo. L’evento prevede due turni, alle 17 e alle 18, e permette ai visitatori di esplorare la sede storica con un sottofondo musicale durante il percorso. L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

LECCE - Secondo appuntamento al Castello Carlo V di Lecce con le visite guidate accompagnate dalla musica dal vivo, in programma sabato 18 aprile, nei turni di visita delle 17 e 18.30 (durata della visita: 1 ora e 15 minuti, ticket unico per visita e concerto: 15 euro) con protagonista l’arpa di.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Armonie al Castello: visite guidate musicali al Carlo V di LecceLECCE - Ripartono le visite guidate speciali ad aprile e maggio al Castello Carlo V di Lecce con tre venerdì in cui si potranno scoprire sale e...

Visita guidata al borgo e al castello di LariTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Visita...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: +++ Eventi Puglia fino al 19 aprile 2026: concerti, festival, mostre e idee per il tuo viaggio; Il conto alla rovescia è iniziato: tra due giorni si apre Armonie , la nuova fiera dell’alta fedeltà; In…cantate armonie, al via la rassegna corale del Coro Vocilassù; Thiene 1492: Rievocazione storica e Mercato Rinascimentale Europeo – 8 e 9 ottobre.

Armonie al Castello: nuova visita guidata musicale al Carlo V di LecceLECCE - Secondo appuntamento al Castello Carlo V di Lecce con le visite guidate accompagnate dalla musica dal vivo, in programma sabato 18 aprile, nei turni di visita delle 17 e 18.30 (durata della vi ... lecceprima.it

Armonie di Primavera - facebook.com facebook