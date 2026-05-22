Il governo ha firmato un Memorandum d’Intesa con l’Ucraina riguardante l’utilizzo di fondi europei destinati al supporto del paese. Tra le risorse stanziate, ci sono 8,35 miliardi di euro destinati a componenti non militari, con l’obiettivo di sostenere il bilancio ucraino. Tuttavia, alcuni rappresentanti politici hanno espresso critiche sul sistema di distribuzione degli aiuti, affermando che alcuni paesi hanno contribuito di più rispetto ad altri. La firma del documento si inserisce in un contesto di attenzione internazionale alle modalità di assistenza.

È stato firmato il Memorandum d’Intesa con Kiev per l’utilizzo dei fondi europei a sostegno dell’Ucraina, tra questi anche componenti non militari per 8,35 miliardi di euro che andranno invece al sostegno del bilancio del Paese. Entro la fine di giugno saranno erogati i primi 3,2 miliardi di euro. Ma il peso del sostegno all’Ucraina è sulle spalle di un numero limitato di membri. Secondo quanto dichiarato dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, bisogna “trovare un modo più giusto”. Rutte spiega che vorrebbe ottenere una distribuzione più equa degli oneri e una condivisione degli sforzi. Aiuti all’Ucraina: 3,2 miliardi entro giugno. Il 20 maggio il commissario europeo per l’economia, Valdis Dombrovskis, ha firmato ufficialmente il Memorandum d’Intesa con Kiev. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aiuti all’Ucraina, Rutte critica il sistema non equo: quali Paesi hanno pagato di più

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