Aggredisce la cugina | foglio di via obbligatorio nei confronti di un 50enne
Un uomo di 50 anni è stato allontanato con un foglio di via obbligatorio dopo aver aggredito la cugina. La Polizia di Sondrio, nell’ambito delle attività di prevenzione, ha emesso il provvedimento su disposizione del Questore. L’intervento fa parte di un’azione più ampia di controlli per garantire la sicurezza pubblica. Il provvedimento vieta all’uomo di tornare nel territorio per un certo periodo.
Nell'ambito delle molteplici attività di carattere preventivo poste in essere dalla Polizia di Stato di Sondrio, il Questore di Sondrio, Sabato Riccio, ha adottato il provvedimento della misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un uomo di 50 anni residente. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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