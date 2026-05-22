3 mosse del Governo nuovo taglio delle accise e 240 milioni all’Ilva | novità per le P Iva

Oggi il Consiglio dei ministri si riunisce per affrontare alcune questioni di politica economica. Tra le decisioni previste ci sono un nuovo taglio delle accise e uno stanziamento di 240 milioni di euro destinati all’Ilva. Questi interventi riguardano direttamente le imprese con partita IVA e sono tra le prime mosse del Governo in questa direzione. La discussione si concentra su misure che potrebbero influenzare il settore industriale e fiscale nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Governo si riunirà in un Consiglio dei ministri (Cdm) previsto per la giornata di oggi 22 maggio, per discutere di alcuni temi di politica economica. Al centro ci sarà il caro carburanti, con particolare attenzione agli autotrasportatori. Dovrebbe essere approvato anche il prolungamento del taglio delle accise. Altri temi da affrontare saranno gli ultimi sviluppi per quanto riguarda un nuovo prestito ad Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva e i versamenti delle tasse per le Partite Iva. La riduzione delle accise, le parole di Giorgetti. Ad anticipare uno dei contenuti più attesi di questo Cdm è stato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha parlato del prolungamento del taglio delle accise: Cerchiamo di prolungare fino alla prima settimana di giugno gli interventi sul taglio delle accise. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - 3 mosse del Governo, nuovo taglio delle accise e 240 milioni all’Ilva: novità per le P. Iva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taglio accise, arriva il nuovo decreto: 191,2 milioni dall’extragettito IvaCome da programma, è arrivato il secondo intervento del governo per “coprire” il taglio delle accise ai carburanti, che dal 2 maggio è differente tra... Leggi anche: Governo a caccia di 500 milioni per credito d’imposta sul gasolio agricolo e nuovo taglio delle accise 3 mosse del Governo, nuovo taglio delle accise e 240 milioni all’Ilva: novità per le P. IvaIl Governo si riunirà per prendere alcune decisioni di politica economica, in particolare sulla riduzione delle accise e sull’Ilva ... quifinanza.it Benzina: le mosse del governo sulle accise, ore decisive in Consiglio dei ministriScade il 22 maggio il taglio delle accise sui carburanti. L'esecutivo è al lavoro per varare una nuova misura che eviti l'impennata dei prezzi alla pompa, tra la difficile ricerca di coperture finanzi ... msn.com Roberto Damico. La Pagina Continuo a trovare quanto meno suggestivo – per usare un eufemismo – l’atteggiamento della sinistra italiana. Quella sinistra che esulta compiaciuta davanti a ogni disguido del governo albanese (preciso: parlo dello Stato, x.com