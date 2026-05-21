Zitti tutti parla Elodie e confessa di amare Franceska al telegiornale | non è un coming out è libertà!

Durante il festival di Cannes, la cantante ha fatto una dichiarazione pubblica parlando di un sentimento di amore nei confronti di un’altra donna. La sua presenza sul red carpet, già nota come attrice l’anno precedente, si è arricchita questa volta di un ruolo come volto di una nota linea di cosmetici. La cantante ha precisato che non si tratta di un coming out, ma di un’espressione di libertà personale. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico presente.

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Il ritorno di Elodie al Festival di Cannes non è passato inosservato. La cantante, già protagonista sulla Croisette lo scorso anno come attrice, è tornata sotto i riflettori questa volta nelle vesti di testimonial di un importante brand beauty. Ma a far parlare più del look scintillante sfoggiato sul red carpet sono state alcune parole pronunciate durante un’ intervista al Tg5, dichiarazioni che molti hanno letto come una dolcissima conferma del legame speciale con Franceska Nuredini. Elodie confessa l’amore per la sua Franceska al telegiornale. Intervistata durante il Festival di Cannes, Elodie ha commentato l’immagine simbolo scelta per questa edizione della manifestazione, quella iconica di Geena Davis e Susan Sarandon in “Thelma & Louise”, diventata negli anni un manifesto di libertà femminile e complicità tra donne. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Zitti tutti, parla Elodie e confessa di amare Franceska al telegiornale: non è un coming out, è libertà! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elodie e Franceska: bellezza e complicità fuori dal comune Sullo stesso argomento Leggi anche: Franceska Nuredini parla per la prima volta del rapporto con Elodie Leggi anche: Elodie parla per la prima volta dell’amore per Franceska: l'inaspettata dichiarazione in tv