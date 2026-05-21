Elodie parla per la prima volta dell’amore per Franceska | l' inaspettata dichiarazione in tv

Elodie è tornata al Festival di Cannes. Dopo aver calcato il red carpet lo scorso anno in veste di attrice per il film Fuori diretto da Mario Martone, quest’anno la cantante è approdata nuovamente sulla Croisette come testimonial di un noto brand di cosmesi. Per l’occasione ha sfoggiato un. 🔗 Leggi su Today.it

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