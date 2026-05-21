Zambrano all' attacco | Crescent già deteriorato e pieno di infiltrazioni Attesi Calenda e Marattin
L’attacco si concentra sulle condizioni del Crescent, una struttura di grandi dimensioni progettata per essere un simbolo di eccellenza urbanistica in città. Secondo le parole dell’ingegnere, che si presenta anche come candidato sindaco, l’opera presenta diversi problemi, tra cui giunti deteriorati, infiltrazioni d’acqua e locali ancora non utilizzati o abbandonati. Sono attesi nei prossimi giorni interventi di rappresentanti politici, tra cui Calenda e Marattin, per affrontare la questione.
“Da ingegnere prima che da candidato sindaco credo sia giusto parlare delle criticità del Crescent, un’opera imponente che avrebbe dovuto rappresentare l’eccellenza urbanistica di Salerno, ma che negli anni ha mostrato problemi evidenti: giunti deteriorati, infiltrazioni, locali ancora vuoti o. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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