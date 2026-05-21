Xylella approvato il nuovo protocollo nazionale per i vivai nelle aree delimitate

È stato approvato un nuovo protocollo nazionale per i vivai nelle zone delimitate da Xylella fastidiosa. Il documento prevede l'adozione di controlli più severi, l’utilizzo di tecnologie di protezione avanzate e l’applicazione di standard uniformi in tutto il territorio. L’obiettivo è assicurare la produzione e la movimentazione delle piante nelle aree interessate dal batterio, con l’intento di contenere la diffusione della malattia. La decisione riguarda tutti i vivai operanti nelle zone a rischio.

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