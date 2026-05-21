Wild World la mappa a mano con 1.642 animali che ridisegna il pianeta senza confini

Una mappa chiamata Wild World rappresenta il pianeta senza confini, con 1.642 animali disegnati a mano che ne definiscono i vari ambienti. Questa rappresentazione si distingue da quelle tradizionali perché elimina linee di frontiera, città e strade, concentrandosi esclusivamente sulla distribuzione degli animali. La mappa è stata adottata in molte case come decorazione, offrendo una visione diversa del mondo naturale. È stata creata con l’obiettivo di mettere in evidenza le specie animali e le loro aree di presenza, senza altri elementi geografici.

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C’è un planisfero appeso alle pareti di molte case nel mondo che non mostra alcuna frontiera, nessuna capitale, nessuna autostrada. Al loro posto, un leone africano svetta sopra il Kilimangiaro, un orso grizzly pesca un salmone nelle acque gelide dell’Alaska, e creature abissali quasi mitologiche abitano le profondità degli oceani. Si chiama “Wild World” ed è l’opera monumentale dell’artista e cartografo neozelandese Anton Thomas: una mappa del mondo illustrata interamente a mano, con 1.642 specie animali selvatiche, realizzata con matite colorate e penna nel corso di tre anni di lavoro certosino. Acclamata dal New York Times, è considerata uno dei progetti cartografici più ambiziosi della nostra epoca. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Wild World, la mappa a mano con 1.642 animali che ridisegna il pianeta senza confini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovi confini e 7 quartieri: la sfida elettorale che ridisegna il potere? Cosa sapere Elezioni per i sette quartieri in città a fine mese con centinaia di liste. Israele si ridisegna i confini occupando il LibanoIl 25 marzo 2026, all’Istituto Universitario di Ginevra, Philippe Lazzarini ha tenuto il suo ultimo discorso da commissario generale dell’Unrwa.