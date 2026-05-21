West Ham-Leeds domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 24 maggio 2026 alle ore 17:00 si disputa la partita tra West Ham e Leeds. Il West Ham ha evitato la retrocessione con una giornata di anticipo dopo aver perso contro Newcastle, la terza sconfitta consecutiva. La salvezza è arrivata anche grazie alla sconfitta del Tottenham contro il Chelsea avvenuta a metà settimana. La sfida tra le due squadre si svolge nel contesto della giornata decisiva della stagione, con entrambe le formazioni che cercano di ottenere punti fondamentali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il West Ham si è risparmiato l’onta della retrocessione con una giornata d’anticipo non per meriti propri, vista la sconfitta subita a Newcastle, la terza di fila, ma grazie alla sconfitta del Tottenham contro il Chelsea a metà settimana. Avrà comunque bisogno di un piccolo miracolo per evitare di giocare in Championship per la prima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - West Ham-Leeds (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video WEST HAM DOWN PERFECT STORM FOR CHERRIES - Cherries almost in Europe as Hammers near Championship Sullo stesso argomento West Ham-Arsenal (domenica 10 maggio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiEccoci all’analisi della partita dell’Arsenal, la terza squadre inglese che in settimana ha staccato i biglietto per una finale europea in una... Newcastle-West Ham (domenica 17 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiQuesta partita contro il Newcastle sembra una di quelle da vincere a tutti i costi per il West Ham. La vita (e il calcio) è strana, #Everton sarà arbitro della salvezza tra spurs e hammers, con moyes ex west ham che regalò la salvezza ai toffees qualche stagione fà proprio contro il leeds che affronteranno gli Irons domenica. #moyes avrà il telefono intasato in x.com La folla allo stadio di Wembley per la finale della FA Cup 1923 tra Bolton Wanderers e West Ham United reddit Il West Ham crolla e vede l’incubo retrocessione, United show all’Old TraffordNelle partite della domenica della 37^ giornata di Premier League il West Ham crolla in casa del Newcastle per 3-1 e si avvicina alla Championship: retrocessione ad un passo. Il Manchester United pieg ... football-magazine.it Leeds beat West Ham on penalties to reach semi-finalsLeeds beat West Ham 4-2 on penalties to reach first FA Cup semi-final since 1987 Daniel Farke's side drawn against Chelsea, Man City to play Southampton Hammers forced extra time with injury-time ... bbc.com