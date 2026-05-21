Voto favorevole e delibera nulla | puoi impugnare senza limiti di tempo

In ambito legale, è possibile impugnare una delibera anche se si è votato a favore, senza limiti di tempo. La questione riguarda il fatto che il voto favorevole non impedisce di proporre un'azione di nullità contro quella decisione. Si può quindi agire in sede giudiziaria per chiedere l'annullamento di una delibera anche se si è espresso un giudizio positivo durante l'assemblea. La normativa consente di contestare le delibere senza restrizioni temporali, indipendentemente dal proprio voto.

? Domande chiave Come puoi annullare una delibera se hai votato favorevolmente?. Perché il tuo voto positivo non blocca l'azione di nullità?. Quando scade il termine per impugnare una decisione condominiale errata?. Cosa succede se l'assemblea decide su un bene della tua proprietà?.? In Breve Termine di 30 giorni per impugnare delibere annullabili secondo l'articolo 1137 codice civile.. Sentenza Cassazione 299172025 tutela interventi su utenze all'interno di proprietà esclusive.. Articolo 1421 codice civile permette al giudice di rilevare la nullità d'ufficio.. L'assemblea non può modificare criteri di riparto spese senza consenso unanime dei condomini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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