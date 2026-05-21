Vomero respinto ricorso al Tar | dal Comune ordinano 3 giorni di chiusura per una pizzeria

Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da una pizzeria nel quartiere Vomero, confermando l’ordinanza del Comune di chiusura dell’attività per tre giorni, dal 20 al 22 luglio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce a una sanzione già prevista nell’ordinanza emessa dall’amministrazione locale. La chiusura temporanea riguarda un periodo di tre giorni consecutivi e si inserisce in un’azione di controllo e rispetto delle norme vigenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui