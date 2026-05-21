Vomero respinto ricorso al Tar | dal Comune ordinano 3 giorni di chiusura per una pizzeria
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da una pizzeria nel quartiere Vomero, confermando l’ordinanza del Comune di chiusura dell’attività per tre giorni, dal 20 al 22 luglio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce a una sanzione già prevista nell’ordinanza emessa dall’amministrazione locale. La chiusura temporanea riguarda un periodo di tre giorni consecutivi e si inserisce in un’azione di controllo e rispetto delle norme vigenti.
Tempo di lettura: < 1 minuto Tre giorni di chiusura dell’esercizio: dal 20 Luglio al 22 luglio prossimi. Li ha inflitti il Suap del Comune di Napoli ad una pizzeria di via Scarlatti 84E, al Vomero, secondo il disposto dell’art.13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana (casi di occupazione abusiva del suolo pubblico). L’ordinanza ridetermina la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione, in origine prevista da precedente provvedimento per i giorni dal 16 al 18 aprile scorsi. Lo stop in quelle date, tuttavia, non ha avuto corso. Dopo la prima ordinanza del 12 marzo, il gestore dell’esercizio ha infatti presentato ricorso cautelare al Tar Campania, chiedendo la sospensiva del provvedimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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