Volley giovanile Modena si arrende contro Trento MoRe Anderlini sfida Grosseto

Ieri si è chiusa la fase di qualificazione delle finali nazionali di pallavolo Under 16 femminile. La squadra di Modena ha perso contro Trento in una partita giocata sul campo avversario. Nel frattempo, la formazione di MoRe Anderlini si prepara ad affrontare Grosseto nella prossima sfida. Le giovani atlete hanno concluso le gare di qualificazione con diverse vittorie e sconfitte, determinando le squadre che parteciperanno alle finali nazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si è conclusa ieri la fase di qualificazione delle finali nazionali di pallavolo Under 16 femminile ed Under 17 maschile, in programma rispettivamente ad Assisi (PG) e Caorle (VE): da oggi il via ai gironi della Fase Scudetto a cui partecipano sedici formazioni per settore, con una squadra modenese della Scuola di Pallavolo Anderlini al via in ciascuno. Non ce l’ha fatta invece il Modena Volley maschile, sconfitto nella fase di qualificazione dall’Itas Trentino, e quindi non qualificato per la lotta per il tricolore a cui partecipa invece la Mo.Re Anderlini, inserita in un girone con Invicta Grosseto, contro cui esordirà nel pomeriggio, oltre a Fenice Roma e Vero Volley Monza, affrontate domani e contro cui si cercherà uno dei due posti che valgono la qualificazione al tabellone ad eliminazione diretta per lo scudetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley giovanile. Modena si arrende contro Trento. MoRe Anderlini sfida Grosseto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Modena silura Trento Al Palapanini finisce 3 1 per gli emiliani Sullo stesso argomento Volley femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena non sbaglia a Modena: Anderlini ko in tre setSorride l’Elettromeccanica Angelini Cesena che in casa dell’Anderlini Modena centra l’obiettivo dichiarato e si porta a casa una bella vittoria piena... Volley Femminile B2. Soliera trema ma non si arrende. Ora la Blue Team nell’ultima sfidahydroplants soliera 3 ferraro volley roma 2 (25/21 18/25 24/26 25/15 15/12) HYDROPLANTS SOLIERA 150: Eze 15, Bonora 10, Natali 6, Semprini 21, Bellei... Volley giovanile. Modena si arrende contro Trento. More Anderlini sfida GrossetoDa oggi al via nel maschile e nel femminile la Fase Scudetto con i rispettivi gironi. msn.com Volley Minore. La Anderlini al centro. È una doppia finaleProsegue il finale di stagione dei campionati di pallavolo, sia a livello senior dove si giocano i playoff Promozione, ... sport.quotidiano.net