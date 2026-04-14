Caso Villa Pamphili | deliri in cella e scontro sulla salute di Kaufmann

Nella Corte d’Assise di Roma si è svolto un acceso dibattito riguardo al processo per l’omicidio avvenuto lo scorso giugno tra i viali di Villa Pamphili, coinvolgendo la vittima e una bambina. Durante l’udienza, sono stati affrontati temi legati alle condizioni psichiche dell’imputato, con discussioni anche sulla sua salute e sui comportamenti in cella. La discussione ha evidenziato tensioni tra le parti coinvolte, aprendo la strada a una possibile sospensione o continuazione del procedimento.

L’aula della Corte d’Assise di Roma è diventata il palcoscenico di un violento confronto tecnico e umano, mentre si decide se il processo per l’omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, avvenuto lo scorso giugno tra i viali di Villa Pamphili, debba essere sospeso o proseguito. Al centro del dramma giudiziario c’è la capacità mentale di Francis Kaufmann, l’imputato americano, la cui salute psichica è ora l’unico terreno su cui si gioca la possibilità di un regolare dibattimento. Tra deliri in cella e diagnosi cliniche. Le dinamiche registrate all’interno del carcere di Regina Coeli hanno gettato una luce inquietante sulla condizione dell’americano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Villa Pamphili: deliri in cella e scontro sulla salute di Kaufmann Omicidi villa Pamphili, i deliri in cella di Kaufmann: "Incapacità mentale". Processo verso la sospensioneL'esito della perizia psichiatrica sull'uomo accusato di aver ucciso la compagna e la figlia. Leggi anche: Mamma e figlia uccise a Villa Pamphili, i deliri di Kaufmann in cella: “Io sono Dio, sono Gesù”