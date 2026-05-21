Vitamina D e calcio contro il rischio fratture il nuovo studio su BMJ | Dati insufficienti sui reali benefici
Un nuovo studio pubblicato su BMJ mette in discussione le raccomandazioni sull’uso di integratori di vitamina D e calcio per prevenire cadute e fratture. La revisione di diversi studi indica che i dati disponibili non sono abbastanza solidi da confermare chiaramente i benefici di queste integrazioni nelle persone senza patologie ossee. Le conclusioni evidenziano come le evidenze scientifiche attuali siano limitate e non permettano di trarre decisioni definitive sulla loro efficacia preventiva.
Secondo una vasta revisione di studi le attuali raccomandazioni sull'assunzione di integratori di vitamina D e calcio per prevenire il rischio di cadute eo fratture nelle persone non affette da patologie ossee potrebbero basarsi su basi scientifiche non sufficienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
OSTEOPOROSI: fattori di rischio e prevenzione, diagnosi e nuove terapie. Prof.ssa Brandi a ELISIR
Sullo stesso argomento
Le flatulenze possono contaminare una sala operatoria: il dottor Karl Kruszelnicki indaga in uno studio su BMJIl dottor Karl Kruszelnicki decide di verificare scientificamente una domanda insolita posta da un’infermiera: se una flatulenza può contaminare un...
Crisi carburanti Australia: il governo tace sui dati realiLa crisi dei carburanti in Australia ha scatenato una fiera battaglia politica tra il governo e l’opposizione, culminata in un discorso del Primo...
Vitamina D e calcio contro il rischio fratture, il nuovo studio su BMJ: Dati insufficienti sui reali beneficiDa tempo gli integratori di vitamina D e calcio vengono raccomandati per prevenire il rischio di fratture e sostenere la salute delle ossa presente, ma soprattutto futura. Tuttavia diverse revisioni ... fanpage.it
Contrordine: vitamina D e calcio non prevengono le fratture (e neanche le cadute)Un’analisi pubblicata sul prestigioso Bmj mette in discussione l’efficacia di una terapia consolidata i cui effetti sarebbero nulli o minimi per la ... repubblica.it
Farmacia Lostia. DensoMusic · Inspire The World. Hai mai controllato i tuoi livelli di Vitamina D? La Vitamina D è fondamentale non solo per l’assorbimento del calcio e la salute delle ossa , ma anche per il corretto funzionamento del sistema immunitario facebook
Nonostante si stia sempre sotto il sole, si scopre di avere carenza di vitamina D. Tre anni che il medico lo dice. È un complotto? #VitaminaD #Salute x.com
Le vitamine aiutano molto? reddit