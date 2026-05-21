Vitamina D e calcio contro il rischio fratture il nuovo studio su BMJ | Dati insufficienti sui reali benefici

Un nuovo studio pubblicato su BMJ mette in discussione le raccomandazioni sull’uso di integratori di vitamina D e calcio per prevenire cadute e fratture. La revisione di diversi studi indica che i dati disponibili non sono abbastanza solidi da confermare chiaramente i benefici di queste integrazioni nelle persone senza patologie ossee. Le conclusioni evidenziano come le evidenze scientifiche attuali siano limitate e non permettano di trarre decisioni definitive sulla loro efficacia preventiva.

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