Visita guidata alla mostra Dalla testa ai piedi Il corpo nella Collezione Würth

L'Art Forum Würth Capena organizza una serie di visite guidate, laboratori e serate dedicate alla mostra “Dalla testa ai piedi. Il corpo nella Collezione Würth”. La mostra presenta un insieme di opere che rappresentano il corpo umano attraverso diverse tecniche e stili artistici. Durante le visite, i partecipanti possono osservare le opere esposte e approfondire le caratteristiche artistiche di ciascuna. Le iniziative sono rivolte a un pubblico interessato a conoscere meglio le rappresentazioni del corpo nell’arte contemporanea.

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