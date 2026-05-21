Visita guidata alla mostra Dalla testa ai piedi Il corpo nella Collezione Würth
L'Art Forum Würth Capena organizza una serie di visite guidate, laboratori e serate dedicate alla mostra “Dalla testa ai piedi. Il corpo nella Collezione Würth”. La mostra presenta un insieme di opere che rappresentano il corpo umano attraverso diverse tecniche e stili artistici. Durante le visite, i partecipanti possono osservare le opere esposte e approfondire le caratteristiche artistiche di ciascuna. Le iniziative sono rivolte a un pubblico interessato a conoscere meglio le rappresentazioni del corpo nell’arte contemporanea.
L'Art Forum Würth Capena propone visite guidate, laboratori e serate speciali per scoprire la mostra “Dalla testa ai piedi. Il corpo nella Collezione Würth”.Domenica 24 maggio in programma una giornata dedicata alle visite guidate della mostra “Dalla testa ai piedi. Il corpo nella Collezione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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