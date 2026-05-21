Visioni in Convitto entra nel vivo tra cinema laboratori e territorio
Il progetto “Visioni in Convitto” ha preso avvio con attività che coinvolgono cinema, laboratori e approfondimenti sul territorio. Promosso dal Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni, il percorso è coordinato dal preside e coinvolge anche altri istituti scolastici locali. Le iniziative previste includono proiezioni di film, incontri e sessioni pratiche dedicate all’apprendimento del linguaggio cinematografico, con l’obiettivo di offrire agli studenti esperienze dirette e approfondimenti sul tema.
Entra nel vivo il progetto “Visioni in Convitto”, il percorso di educazione al linguaggio cinematografico promosso dal Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni diretto dal preside Rocco Gervasio – in rete con l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” l’Istituto Comprensivo “Luigi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Amministrative, la sfida sui quartieri entra nel vivo: Russo presenta Valbruzzi e Cannavò tra impegno civico e territorioLa candidata del centrosinistra punta su due profili radicati nella vita sociale e associativa cittadina per la guida di IV e VI Circoscrizione, tra...
La Festa del Tulipano entra nel vivo, tra cartoni animati e tradizioneEntra nel vivo la seconda giornata della Festa del Tulipano, con il borgo pronto a trasformarsi nuovamente nel regno dei cartoni animati e della...
IL PROGETTO - Visioni in Convitto entra nel vivo tra cinema, laboratori e territorio ift.tt/Jnt6uXf x.com
https://short.do/OP_YkJ Maddaloni. 'Visioni in Convitto' entra nel vivo tra cinema, laboratori e territorio facebook
Visioni in Convitto entra nel vivo: cinema, formazione e territorio protagonisti a MaddaloniEntra nella fase centrale Visioni in Convitto, il progetto di educazione al linguaggio cinematografico promosso dal Convitto Nazionale Statale Giordano Bruno di Maddaloni, diretto dal dirigente sc ... casertaweb.com
Maddaloni, Visioni in Convitto entra nel vivoMADDALONI (CASERTA) – Entra nel vivo il progetto Visioni in Convitto, il percorso di educazione al linguaggio cinematografico promosso dal Convitto Nazionale Statale Giordano Bruno di Maddaloni di ... ecodicaserta.it