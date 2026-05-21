Visioni in Convitto entra nel vivo tra cinema laboratori e territorio

Il progetto “Visioni in Convitto” ha preso avvio con attività che coinvolgono cinema, laboratori e approfondimenti sul territorio. Promosso dal Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni, il percorso è coordinato dal preside e coinvolge anche altri istituti scolastici locali. Le iniziative previste includono proiezioni di film, incontri e sessioni pratiche dedicate all’apprendimento del linguaggio cinematografico, con l’obiettivo di offrire agli studenti esperienze dirette e approfondimenti sul tema.

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