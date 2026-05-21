Viaggio Libero conquista il Liceo Manzoni di Caserta e il 26 maggio approda al Maschio Angioino

Da anteprima24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tappa casertana di Viaggio Lib(e)ro si è conclusa con grande entusiasmo, coinvolgendo studenti e docenti del Liceo Manzoni. Il progetto, nato dodici anni fa e promosso da Graus Edizioni, mira a promuovere la lettura e la cultura tra i giovani attraverso iniziative dedicate. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione attiva, portando alla scoperta di libri e autori, e ha rappresentato un momento importante di confronto tra studenti e il mondo dell’editoria. Il 26 maggio l’evento si sposterà nella storica sede del Maschio Angioino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa con un successo straordinario la tappa casertana di  Viaggio Lib(e)ro, il progetto educativo e culturale ideato da  Angela Procaccini  e portato avanti da  Graus Edizioni  da dodici anni consecutivi. Teatro dell’edizione appena conclusa, il  Liceo Manzoni di Caserta, dove  900 studentesse e studenti  hanno preso parte a un percorso di lettura collettiva, approfondimento critico e incontro diretto con gli autori dei testi scelti dal ricco catalogo della casa editrice. I libri protagonisti di questa edizione hanno un filo conduttore, quello del racconto civile e sociale, affrontando con coraggio temi come la lotta alla mafia, la violenza di genere, la migrazione, il bullismo e la legalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

viaggio libero conquista il liceo manzoni di caserta e il 26 maggio approda al maschio angioino
© Anteprima24.it - Viaggio Lib(e)ro conquista il Liceo Manzoni di Caserta e il 26 maggio approda al Maschio Angioino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Tramonti occidentali al Liceo Manzoni di Caserta: migrazioni, umanità e responsabilitàTramonti occidentali al Liceo Manzoni di Caserta: migrazioni, umanità e responsabilità al centro del dialogo con gli studenti Si è tenuto ieri, 14...

Il piacere di leggere e di conversare. Tutti da "Lib?ro"Gruppo di lettura, ma anche di riflessioni e punto di ritrovo per gli amanti della letteratura nel quartiere di NoLo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web