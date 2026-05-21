viaggio libero conquista il liceo manzoni di caserta e il 26 maggio approda al maschio angioino

La tappa casertana di Viaggio Lib(e)ro si è conclusa con grande entusiasmo, coinvolgendo studenti e docenti del Liceo Manzoni. Il progetto, nato dodici anni fa e promosso da Graus Edizioni, mira a promuovere la lettura e la cultura tra i giovani attraverso iniziative dedicate. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione attiva, portando alla scoperta di libri e autori, e ha rappresentato un momento importante di confronto tra studenti e il mondo dell’editoria. Il 26 maggio l’evento si sposterà nella storica sede del Maschio Angioino.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa con un successo straordinario la tappa casertana di Viaggio Lib(e)ro, il progetto educativo e culturale ideato da Angela Procaccini e portato avanti da Graus Edizioni da dodici anni consecutivi. Teatro dell’edizione appena conclusa, il Liceo Manzoni di Caserta, dove 900 studentesse e studenti hanno preso parte a un percorso di lettura collettiva, approfondimento critico e incontro diretto con gli autori dei testi scelti dal ricco catalogo della casa editrice. I libri protagonisti di questa edizione hanno un filo conduttore, quello del racconto civile e sociale, affrontando con coraggio temi come la lotta alla mafia, la violenza di genere, la migrazione, il bullismo e la legalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Viaggio Lib(e)ro conquista il Liceo Manzoni di Caserta e il 26 maggio approda al Maschio Angioino

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