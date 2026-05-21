Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 21 maggio 2026, Astral infomobilità ha segnalato alcune variazioni sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha raccolto le ultime informazioni fornite dalla regione riguardo a eventuali disagi o interventi in corso sulla rete stradale e sui mezzi pubblici. Le segnalazioni riguardano in particolare alcune deviazioni e limitazioni temporanee che potrebbero interessare gli spostamenti dei cittadini nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio accordo anulare traffico intenso in carreggiata esterna tra Pontina e Appia è interna tra cassa e Salaria è più avanti tra Nomentana e lo svincolo per il tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove segnaliamo rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale in direzione centro code per traffico intenso sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo in via della Magliana Verso il raccordo in uscita dall'anello cittadino si rallenta in direzione Ostia sulla via del mare tra lo svincolo del raccordo in bitinia e su via Cristoforo Colombo tra Vitinia e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 19:40 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio un incidente avvenuto nei pressi di Ostia... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo anulare... Non è vero che i bus elettrici non possono sostituire i tram come si ostina a ripetere l'ass.Patané (inappuntabile su altre questioni ma sbilanciato sulle tramvie) Rete tram al collasso, puntare sul BRT Se n'è parlato in un incontro all'Aurelio @diarioromano @Me x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio accordo anulare traffico intenso in carreggiata esterna ... romadailynews.it Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it