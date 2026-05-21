Alle 18:40 del 21 maggio 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio offre informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali interruzioni o disservizi lungo le principali vie della regione. La comunicazione viene trasmessa regolarmente per mantenere gli utenti aggiornati sulle situazioni che possono influire sugli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura aggiornamenti sul Raccordo Anulare rimosso il sinistro in carreggiata esterna che ha coinvolto tre auto in corsia di sorpasso ma permangono code a tratti da Roma Fiumicino e Tuscolana dovute anche al traffico intenso che causa anche dei rallentamenti in interna tra casse Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove segnaliamo un incidente a causa del sinistro si rallenta dalla tangenziale e Portonaccio in direzione del raccordo mentre sono per traffico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 18:40

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