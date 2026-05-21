Verso i seggi Foti | La vera sfida è costruire Comuni più autorevoli
Nella cittadina della provincia di Reggio Calabria si svolge una consultazione elettorale che coinvolge vari Comuni dell’area metropolitana. Tra i candidati e gli attori politici, si sono susseguite dichiarazioni sui temi della rappresentanza e dell’autorevolezza delle amministrazioni comunali. Le urne sono aperte e i cittadini sono chiamati a esprimersi sui risultati delle elezioni locali. Le operazioni di voto sono in corso e si attendono i risultati ufficiali nelle prossime ore.
"La tornata elettorale che interessa numerosi Comuni della Città etropolitana di Reggio Calabria non è soltanto un passaggio democratico. È anche un’occasione per riportare al centro una questione decisiva: senza legalità non c’è sviluppo, senza istituzioni credibili non c’è fiducia, senza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française
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