Verso i seggi Foti | La vera sfida è costruire Comuni più autorevoli

Nella cittadina della provincia di Reggio Calabria si svolge una consultazione elettorale che coinvolge vari Comuni dell’area metropolitana. Tra i candidati e gli attori politici, si sono susseguite dichiarazioni sui temi della rappresentanza e dell’autorevolezza delle amministrazioni comunali. Le urne sono aperte e i cittadini sono chiamati a esprimersi sui risultati delle elezioni locali. Le operazioni di voto sono in corso e si attendono i risultati ufficiali nelle prossime ore.

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