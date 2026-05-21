Venezia meno reati | Piantedosi stanzia fondi e crea un nucleo Procura

A Venezia sono stati stanziati 1,7 milioni di euro per rafforzare la sicurezza urbana e creare un nuovo nucleo della Procura. Il ministro dell’interno ha annunciato la destinazione di questi fondi, senza specificare i dettagli su come verranno impiegati. Contestualmente, si segnala una diminuzione dei reati nella città, anche se non sono stati forniti dati ufficiali in merito. Restano da chiarire le modalità di intervento e l’effetto che il nuovo nucleo avrà sulla gestione della sicurezza locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influirà il nuovo nucleo della Procura sulla sicurezza urbana?. Dove verranno utilizzati esattamente i 1,7 milioni di euro stanziati?. Perché via Piave riceverà due milioni di euro per la rigenerazione?. Chi gestirà concretamente il contrasto ai fenomeni di strada lagunari?.? In Breve Proposta della procuratrice capo Alessandra Dolci per un nucleo contro i reati di strada.. 1,7 milioni di euro per videosorveglianza e straordinari della polizia locale nel triennio.. Due milioni di euro per la rigenerazione urbana del quartiere di via Piave.. Piano ministeriale per il reinserimento di 457 uomini nelle forze dell'ordine.. A Venezia il calo dei reati del 5% e la riduzione del 15% per i crimini più gravi hanno spinto Matteo Piantedosi a promettere nuovi fondi per via Piave e un nucleo specializzato della Procura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, meno reati: Piantedosi stanzia fondi e crea un nucleo Procura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reati violenti, allarme migranti. Piantedosi a Giani: “Ora un Cpr”I reati commessi dagli stranieri in proporzione hanno un'alta incidenza rispetto alla popolazione. Sostegno all'istruzione, la Regione stanzia fondi per le borse di studioLa Regione Umbria ha approvato lo stanziamento di 448mila euro per le borse di studio destinate a studenti e studentesse iscritti alle scuole... Il ministro Piantedosi: Via Piave, soldi e agenti, così la sorveglieremoVENEZIA - Ci sono i soldi in arrivo dal ministero degli Interni per la sicurezza del Comune: 1 milione e 700mila euro per implementare la videosorveglianza e pagare gli straordinari dei ... ilgazzettino.it Piantedosi, reati calati del 2,39% nel 2025. Meno 40% sbarchi in ultimi due anniNel nostro Paese vi è stata complessivamente una riduzione sensibile dei reati nell'ultimo decennio: il 13 per cento in meno nel 2025 rispetto al 2015. In particolare, nel 2025 si registra una ... rainews.it