Valle d’Aosta | bocciata la legge per tutelare i lavoratori aggrediti

In Valle d’Aosta, la proposta di legge volta a tutelare i lavoratori vittime di aggressioni è stata bocciata. Nel corso dell’ultimo anno, 48 operatori sono stati segnalati come aggrediti, ma la maggioranza dei parlamentari ha scelto di astenersi durante la votazione, senza esprimere un voto favorevole o contrario. La decisione ha suscitato attenzione, considerando il numero di episodi di violenza segnalati nel settore. La discussione si è concentrata sulla mancata approvazione della normativa proposta.

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? Domande chiave Chi sono i 48 operatori aggrediti nel corso dell'ultimo anno?. Perché la maggioranza ha preferito l'astensione invece di votare a favore?. Come cambierà la tutela legale per medici e forze dell'ordine?. Quali categorie di lavoratori rimangono senza il sostegno della Regione?.? In Breve Voto finale: 26 astensioni e 9 favorevoli contro la proposta della Lega VdA.. Dati 2025: 29 aggressioni registrate con 48 operatori coinvolti nel territorio regionale.. Soggetti coinvolti: forze dell'ordine, sanitari, insegnanti, autisti TPL e volontari Protezione civile.. Rifiuto politico: gruppi Lega VdA, FdI, La Renaissance e AdC hanno votato contro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: bocciata la legge per tutelare i lavoratori aggrediti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Valle d’Aosta: il grido della Bassa Valle contro la politica del Palazzo? Domande chiave Come può l'autonomia sopravvivere se ridotta a semplici calcoli matematici? Perché la politica regionale ignora gli ideali storici... Congedo parentale paritario, bocciata la proposta di legge unitariaLa Commissione Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge unitaria n. Il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver superato i limiti di mandatoSabato il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver violato la norma della legge regionale che impone un limite di due mandati consecutivi per tutti i componen ... ilpost.it Renzo Testolin, decaduto Presidente Valle d’Aosta: cosa succede ora | Superati limite mandati: caos UV-PdTribunale dichiara decaduto Presidente di Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin per sopraggiunti limiti di mandato. UV verso ricorso, paralisi Giunta ... ilsussidiario.net