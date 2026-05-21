Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si gioca Valencia contro Barcellona. Le formazioni ufficiali sono state annunciate. La squadra di casa punta a una vittoria che potrebbe sorprendere, dopo l’ultima partita inaspettata. Le quote e i pronostici sono state aggiornate, con i favori che pendono verso il Barcellona. La partita si svolge in un clima di grande attesa, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre.

L’incredibile serata di Anoeta ha portato al Valencia una vittoria insperata: a pochi minuti dalla fine i Pipistrelli erano sotto di un gol e di un uomo mentre al fischio finale erano festanti non solo per aver raggiunto matematicamente la salvezza ma per essere addirittura entrati a pieno titolo nella corsa per la Conference League.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Valencia-Barcellona (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Pipistrelli cercano il colpaccio

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