Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si gioca Valencia contro Barcellona. La partita si svolge dopo che il Valencia ha ottenuto una vittoria sorprendente nell’ultima sfida, conclusa pochi minuti prima. Le formazioni sono state annunciate e le quote di scommessa sono state pubblicate. La squadra di casa cerca di ottenere un risultato positivo contro gli avversari, che arrivano con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica.

L’incredibile serata di Anoeta ha portato al Valencia una vittoria insperata: a pochi minuti dalla fine i Pipistrelli erano sotto di un gol e di un uomo mentre al fischio finale erano festanti non solo per aver raggiunto matematicamente la salvezza ma per essere addirittura entrati a pieno titolo nella corsa per la Conference League.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Valencia-Barcellona (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Pipistrelli cercano il colpaccio

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