Ushakov, noto come l’uomo che sussurra allo Zar, è una figura che ha segnato la storia recente del paese. In un contesto di cambiamenti e tensioni, la sua figura ha avuto un ruolo di rilievo nelle dinamiche di potere e nelle relazioni con le istituzioni. La sua presenza è stata spesso oggetto di attenzione, e le sue azioni sono state analizzate in vari ambiti pubblici e legali. Questi elementi contribuiscono a tracciare un quadro delle vicende che coinvolgono questa figura e il suo rapporto con il potere centrale.

I tempi sono quelli che sono e la Russia è (diventata) quello che è. Non dobbiamo quindi stupirci se rinasce qualche abitudine dei vecchi tempi sovietici, quando imperavano i cosiddetti “cremlinologi”, i giornalisti specializzati nel trarre conclusioni analizzando i posti assegnati a questo o quel dirigente sul Mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa in occasione delle parate o le onorificenze distribuire in questa o quella occasione. Chi si interessa a Vladimir Putin e alla sua cerchia, comunque, avrà notato che negli ultimi tempi gode di una certa visibilità un signore di nome Jurij Ushakov, che di lavoro fa l’assistente di Putin per la politica estera. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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