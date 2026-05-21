Lo scorso 18 maggio si è svolto presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa un evento dedicato alla valutazione dei risultati raggiunti da Edvance, piattaforma di didattica digitale. La discussione ha coinvolto docenti e studenti, che hanno condiviso esperienze e dati sulle attività svolte finora. Durante l'incontro sono stati presentati numeri relativi all’utilizzo della piattaforma e alle performance delle attività online. Sono stati inoltre indicati alcuni spunti sulle prospettive future della formazione digitale.

Pisa, 21 maggio 2026 – Si è tenuto lunedì 18 maggio, presso la Sala Gerace del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa (Largo B. Pontecorvo, 3), l'incontro "Edvance Digital Education Hub: risultati e prospettive per la formazione digitale all'Università di Pisa", dedicato ai risultati e alle prospettive del progetto Edvance, il Digital Education Hub nazionale finanziato dal PNRR che sta rendendo accessibile a tutti l'alta formazione universitaria sulle competenze digitali avanzate. L'iniziativa ha rappresentato un momento di condivisione e valorizzazione delle attività sviluppate nell'ambito del progetto, con particolare riferimento al contributo dell'Ateneo pisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Università: bilancio dei risultati di Edvance e sguardo al futuro della didattica digitale

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