Innovazione digitale C’è un problema di rendicontazione economica Misurare anche i risultati sulla ricaduta nella didattica
Durante l'emergenza Covid, la gestione delle risorse dedicate alla digitalizzazione delle scuole si è basata su un modello molto decentralizzato. Tuttavia, si segnala un problema di rendicontazione economica, con difficoltà nel misurare anche i risultati relativi all'impatto sulla didattica. Questa situazione ha portato a interrogativi sulla trasparenza e sull'efficacia dell'intera operazione di digitalizzazione scolastica.
La gestione delle risorse per la digitalizzazione scolastica durante l’emergenza Covid si è fondata su un modello fortemente decentrato. Come evidenzia la Corte dei conti nella deliberazione n. 432026, i finanziamenti, provenienti da misure emergenziali, Piano nazionale scuola digitale e fondi europei, sono stati trasferiti direttamente alle istituzioni scolastiche, chiamate a gestirli in autonomia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Oltre l’aula, la rivoluzione della didattica cooperativa: verso un modello integrato di innovazione, inclusione e ricerca nella scuola pensata dal Aurora FumoNel panorama educativo contemporaneo si assiste, con crescente evidenza, a una progressiva marginalizzazione della ricerca scientifica all’interno...
Kiranet guida l’innovazione nella sanità digitale: in Campania tre progetti per la medicina del futuroIn Campania stanno prendendo forma tre progetti innovativi nel campo della salute digitale, sviluppati grazie al supporto di risorse pubbliche...