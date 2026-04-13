Innovazione digitale C’è un problema di rendicontazione economica Misurare anche i risultati sulla ricaduta nella didattica

Durante l'emergenza Covid, la gestione delle risorse dedicate alla digitalizzazione delle scuole si è basata su un modello molto decentralizzato. Tuttavia, si segnala un problema di rendicontazione economica, con difficoltà nel misurare anche i risultati relativi all'impatto sulla didattica. Questa situazione ha portato a interrogativi sulla trasparenza e sull'efficacia dell'intera operazione di digitalizzazione scolastica.