Unicredit riacquista obbligazioni Tier 2 per 663,7 milioni di euro
Unicredit ha completato un'operazione di riacquisto di obbligazioni subordinate Tier 2, acquistando tutti i titoli portati in adesione all'offerta per un totale di 663,7 milioni di euro. La banca ha così concluso questa operazione, che riguarda esclusivamente obbligazioni di questa categoria. La decisione di riacquistare i titoli è stata comunicata ufficialmente dal gruppo bancario, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui motivi di questa operazione.
Il gruppo bancario Unicredit ha concluso un'operazione di riacquisto di obbligazioni subordinate Tier 2, accettando di acquistare tutti i titoli portati in adesione all'offerta per un importo complessivo di 663,7 milioni di euro. Lo rende noto la stessa banca.L'operazione nel dettaglioI titoli. 🔗 Leggi su Today.it
Obbligazione Unicredit: analisi completa
Sullo stesso argomento
Unicredit investe nel maxi fotovoltaico al porto di Ravenna: dalla banca oltre 22 milioni di euroFa un grosso passo in avanti il progetto del fotovoltaico al porto di Ravenna sviluppato da Adriasol, Renco ed Eco Trade.
Unicredit vola nel 2026: utile record a 3,2 miliardi di euro? Cosa scoprirai Come ha fatto Unicredit a superare le previsioni degli analisti? Quali fattori hanno permesso una crescita del 16,1% in tre mesi?...
UniCredit, risultati del riacquisto di obbligazioni subordinate Tier 2La banca ha reso noto che accetterà di acquistare tutti i titoli validamente portati in adesione, per un importo di acquisto pari a 663,72 milioni di euro ... soldionline.it
Unicredit, il primo bond Tier 2 del 2026 va a ruba e rende il 4,231%Unicredit riacquista obbligazioni subordinate Tier 2 in euro a tasso fisso con scadenza 15 gennaio 2032 per un importo di 1,25 miliardi. Le nuove emissioni hanno scadenza maggio 2036 ... milanofinanza.it