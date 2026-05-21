Unicredit riacquista obbligazioni Tier 2 per 663,7 milioni di euro

Unicredit ha completato un'operazione di riacquisto di obbligazioni subordinate Tier 2, acquistando tutti i titoli portati in adesione all'offerta per un totale di 663,7 milioni di euro. La banca ha così concluso questa operazione, che riguarda esclusivamente obbligazioni di questa categoria. La decisione di riacquistare i titoli è stata comunicata ufficialmente dal gruppo bancario, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui motivi di questa operazione.

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