Il 21 maggio 2026, a Prato, è stata annunciata una novità significativa nel campo delle malattie neurodegenerative. Per la prima volta, sono stati approvati farmaci che non si limitano a trattare i sintomi dell'Alzheimer, ma possono anche rallentare l’avanzamento della malattia se diagnosticata in fase precoce. Questa innovazione rappresenta un passo avanti importante nel trattamento, offrendo nuove possibilità a pazienti e famiglie. La notizia arriva in un momento in cui si rafforza l’attenzione sulla prevenzione e sulla diagnosi tempestiva.

Prato, 21 maggio 2026 – Una svolta vera sta arrivando nella lotta all’Alzheimer. Per la prima volta la medicina dispone di farmaci capaci non solo di trattare i sintomi della malattia, ma di rallentarne il decorso quando viene intercettata grazie alla diagnosi precoce. Un cambio di paradigma che fino a pochi anni fa sembrava lontanissimo. Il dottor Pasquale Palumbo, direttore dell’UO di Neurologia dell’ospedale Santo Stefano di e presidente nazionale della SNO (Scienze Neurologiche Ospedaliere), è tra i protagonisti di questa svolta. Insieme al professor Sandro Sorbi e a un gruppo di 52 specialisti toscani, ha coordinato per l’Organismo Toscano per il Governo Clinico lo studio scientifico che la Regione Toscana ha posto alla base della delibera approvata in questi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una rete per l’Alzheimer. “La salute fisica e mentale al centro del mio impegno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il segreto per proteggere il cervello dall'Alzheimer Costruire una riserva sinaptica.

Sullo stesso argomento

Da Guardiagrele al Quirinale "uniti dal comune impegno per la valorizzazione e la tutela della salute psico-fisica""Oggi è stato riconosciuto il grande sacrificio che in questi anni abbiamo portato avanti attraverso la storia di Noemi, tredici anni nei quali...

Da Guardiagrele al Quirinale "uniti dal comune impegno per la valorizzazione e la tutela della salute psico-fisica" [FOTO]"Oggi è stato riconosciuto il grande sacrificio che in questi anni abbiamo portato avanti attraverso la storia di Noemi, tredici anni nei quali...

Il cervello come una rete Wi-Fi: da Ca' Foscari un nuovo approccio per comprendere l' #Alzheimer. Leggi l’articolo: bit.ly/CF_Alzheimer x.com

Una rete per l’Alzheimer. La salute fisica e mentale al centro del mio impegnoPalumbo (lista Casa Riformista) spiega le terapie in arrivo per combattere la malattia. In Toscana colpite 81.000 persone e sono 38 i centri per i disturbi cognitivi ... lanazione.it

Atelier Caffè Alzheimer. Un progetto a sostegno dei malati e delle famiglieCostruire una rete di supporto concreta e qualificata per accompagnare persone con demenza e i loro familiari fin dalle ... lanazione.it