Da Guardiagrele al Quirinale uniti dal comune impegno per la valorizzazione e la tutela della salute psico-fisica FOTO

Da Guardiagrele, Andrea Albano Sciarretta e Tahereh Pisciotta, entrambi di 38 anni, sono stati nominati Cavalieri dell’ordine al merito della Repubblica italiana. La loro nomina è stata annunciata al Quirinale, in occasione di una cerimonia ufficiale, per aver condiviso un impegno comune volto alla valorizzazione e tutela della salute psico-fisica. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e fotografie dell’evento.

"Oggi è stato riconosciuto il grande sacrificio che in questi anni abbiamo portato avanti attraverso la storia di Noemi, tredici anni nei quali abbiamo trasformato la parola Sma in 'Senza Mai Arrendersi'. Rappresentiamo le famiglie e i bambini che combattono affinché siano riconosciuti pienamente i loro diritti. Questo riconoscimento è per tutti", le parole di Andrea Sciarretta uscendo dal Qurinale. Alla cerimonia con i genitori e il presidente Mattarella c'erano Noemi e suo fratello Mattia. Con loro a Roma anche Antonino Ajelli, il pediatra dell'associazione che da tredici anni segue la storia di Noemi. "In questi tredici anni Noemi e tutti i bambini come lei, ci hanno insegnato il valore inestimabile della vita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

