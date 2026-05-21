Un romanzo di formazione che fa dialogare il mondo greco con il Far West
Nel 1886, il poeta ranger e scrittore Captain Jack Crawford criticava i romanzi ambientati nel Far West, definendoli di scarso valore e pieni di eroi inesistenti. La sua osservazione si riferiva alla narrativa popolare dell’epoca, spesso considerata poco realistica e priva di autenticità. Questo commento mette in evidenza come certi generi letterari venissero percepiti come poco credibili e poco rappresentativi della realtà, portando a una riflessione sulle differenze tra finzione e realtà nella narrativa di allora.
Nel 1886, il poeta ranger Captain Jack Crawford scriveva che i romanzi ambientati nel Far West erano vile spazzatura e popolati di eroi che nessuno aveva mai visto. Li definiva antieducativi e addirittura criminali perché diffondevano un’immagine inventata di una realtà che non esisteva. L’ovest, diceva, era pieno di giovani dell’est America che erano partiti alla ventura con il sogno di diventare eroi o briganti ed erano finiti immancabilmente in prigione. Di questo sfogo, di suo piuttosto divertente, ne possiamo dedurre che già a quel tempo esisteva una letteratura di genere assai diffusa ed era nutrita, prima ancora che dalla verità storica, dall’epica del Far West. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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