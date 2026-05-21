Un romanzo di formazione che fa dialogare il mondo greco con il Far West

Nel 1886, il poeta ranger e scrittore Captain Jack Crawford criticava i romanzi ambientati nel Far West, definendoli di scarso valore e pieni di eroi inesistenti. La sua osservazione si riferiva alla narrativa popolare dell’epoca, spesso considerata poco realistica e priva di autenticità. Questo commento mette in evidenza come certi generi letterari venissero percepiti come poco credibili e poco rappresentativi della realtà, portando a una riflessione sulle differenze tra finzione e realtà nella narrativa di allora.

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