Guerrieri – La regola dell’equilibrio intervista ad Alessandro Gassmann | Interpretare un avvocato è stata una sfida complessa mi sono affidato alle mie debolezze In Italia confusione mediatica attorno al tema della giustizia

Dal 9 marzo, Alessandro Gassmann prende il ruolo di protagonista nella nuova serie televisiva “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, basata sui romanzi di Gianrico Carofiglio. In un’intervista, l’attore ha spiegato che interpretare un avvocato è stata una sfida complessa, alla quale si è affidato alle proprie debolezze, mentre ha anche commentato la confusione mediatica che circonda il tema della giustizia in Italia.

Dal 9 marzo Alessandro Gassmann guida il cast di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, nuova fiction ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio. L’attore veste i panni di Guido Guerrieri, avvocato penalista determinato a scoprire la verità e a opporsi alle ingiustizie, dentro e fuori dal tribunale. La serie, proposta in quattro prime serate su Raiuno, si muove tra le atmosfere intense di Bari, raccontata in una veste notturna e meno convenzionale. Il racconto intreccia casi giudiziari e dimensione personale, offrendo anche uno sguardo profondo sulle fragilità umane. Tra le vicende affrontate: il ritorno inatteso di un assistito legato al passato, la scomparsa enigmatica di una ragazza, l’assassinio di una biologa e le accuse di corruzione che travolgono il giudice Larocca, amico di vecchia data del protagonista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

