Guerrieri – La regola dell’equilibrio intervista ad Alessandro Gassmann | Interpretare un avvocato è stata una sfida complessa mi sono affidato alle mie debolezze In Italia confusione mediatica attorno al tema della giustizia

Dal 9 marzo Alessandro Gassmann guida il cast di "Guerrieri – La regola dell'equilibrio", nuova fiction ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio. L'attore veste i panni di Guido Guerrieri, avvocato penalista determinato a scoprire la verità e a opporsi alle ingiustizie, dentro e fuori dal tribunale. La serie, proposta in quattro prime serate su Raiuno, si muove tra le atmosfere intense di Bari, raccontata in una veste notturna e meno convenzionale. Il racconto intreccia casi giudiziari e dimensione personale, offrendo anche uno sguardo profondo sulle fragilità umane. Tra le vicende affrontate: il ritorno inatteso di un assistito legato al passato, la scomparsa enigmatica di una ragazza, l'assassinio di una biologa e le accuse di corruzione che travolgono il giudice Larocca, amico di vecchia data del protagonista.

«L'empatia è la mia forza, ma anche la mia principale fragilità. » Alessandro Gassmann porta in prima serata su Rai 1 il personaggio di Guido Guerrieri, un avvocato alle prese con una fase difficile della sua vita privata e professionale.