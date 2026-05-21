In una nuova commedia disponibile su Netflix, il personaggio interpretato da Sacha Baron Cohen si risveglia in un mondo in cui le donne detengono tutto il potere, sia in ambito economico che sociale e professionale. La narrazione segue la sua condizione di essere sotto il controllo di una donna, interpretata da Rosamund Pike. La trama si sviluppa attorno a questa inversione di ruoli e a un possibile cambiamento di prospettiva, con il protagonista che si trova a dover rispondere alle richieste di colei che ora ha il comando.

E se bastasse un colpo alla testa per ritrovarsi dall’altra parte? Ladies First è la nuova commedia Netflix che immagina un mondo parallelo dove sono le donne ad avere tutto il potere: economico, sociale, professionale. Le conseguenze non possono che essere esilaranti, ma sempre con un occhio ai temi sociali e alla parità di genere. Serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026. guarda le foto La trama e i protagonisti di Ladies First, dal 22 maggio su Netflix. Damien Sachs ( Sacha Baron Cohen ) ha tutto: soldi, potere e una sfilza di conquiste. Si prepara a diventare CEO di una grande agenzia pubblicitaria londinese quando un incidente lo catapulta in un mondo parallelo dove le regole sono completamente rovesciate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un donnaiolo, Sacha Baron Cohen, si sveglia in un mondo dove le donne hanno tutto il potere. E deve rendere conto a lei, Rosamund Pike

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