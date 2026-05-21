ULTIM’ORA – Sfuma il ritorno di Sarri? È in chiusura con un altro club!
Le ultime notizie indicano che il possibile ritorno di Maurizio Sarri potrebbe non andare in porto, poiché il tecnico sta definendo un accordo con un’altra società. La posizione della panchina del Napoli rimane incerta, dopo le voci riguardanti un possibile addio di Antonio Conte, che avrebbe aperto le porte a diverse ipotesi per la guida tecnica della squadra. La trattativa tra le parti coinvolte è in fase finale, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali.
Il futuro della panchina del Napoli è tutto da scrivere. Dopo le notizie sull’addio ormai prossimo di Antonio Conte, si è aperto il toto-nomi per il nuovo allenatore. Tra i papabili figurava anche una vecchia conoscenza del mondo azzurro come Maurizio Sarri, già alla guida della squadra tra il 2015 e il 2018, ma le ultime indiscrezioni allontanano drasticamente questa ipotesi. Futuro Sarri, notizia a sorpresa: accordo vicino, c’è l’indiscrezione. La conclusione della stagione 202526 e l’avvicinarsi dell’estate forniscono ai vari club italiani l’occasione di fermarsi a riflettere su quanto ottenuto nel corso dell’ultimo anno per valutare gli aspetti da correggere per migliorare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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