Ue alza stima inflazione Italia 2026 al 3,2% taglia 2027 a 1,8%

La Commissione europea ha aggiornato le sue previsioni di inflazione per l’Italia, indicando un aumento al 3,2% nel 2026 rispetto alle stime precedenti. Per il 2027, invece, la previsione è stata ridotta all’1,8%. Questa revisione si basa sui recenti sviluppi legati allo shock energetico causato dal conflitto in Iran, che ha influito sui prezzi del settore energetico e sui costi generali del paese. Le nuove stime sono state comunicate oggi, in un contesto di attenzione alle dinamiche economiche europee.

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